Eski İran savunma bakanı yardımcısına idam cezası

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:14

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 16:14

İran, 1997-2005 yılları arasında İran savunma bakanı yardımcılığı yapan Alireza Akbari'ye, İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip eski savunma bakan yardımcısını İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkûm etti.

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İngiliz istihbarat servisinin İran'daki en önemli ajanlarından biriydi ve ülkedeki bazı çok hassas merkezlere erişimi vardı. Akbari düşmanın casusluk servisine tamamen ve bilerek bilgi sağlamıştı" denildi.

AFP'nin haberine göre İngiltere, Alireza Akbari'ye verilen idam cezasını "siyasi amaçlı" olarak nitelendirdi ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, casusluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan İngiliz-İran vatandaşı Alireza Akbari'nin, 2020 yılında ülkenin en üst düzey nükleer bilimcisi Mohsen Fakhrizadeh'e düzenlenen suikastta rol oynadığını iddia etti.

Tahran yönetimi, Alireza Akbari'nin, askeri bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh'in suikastinin arkasındaki isim olduğu iddialarını reddetti.

Akbari, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve 1997-2005 yılları arasında Savunma Bakanı olarak görev yapan Ali Şemhani'nin yardımcılığını yaptı.