İran'ın güneydoğusunda protesto gösterisi düzenlendi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:58

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 15:58

İran'da Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kentinde çekildiği öne sürülen görüntülere göre, cuma namazı sonrası Mekki Camisi'nden çıkan kalabalık bir grup, yürüyüşe geçerek ülke yönetimini hedef alan sloganlar attı.

Bazı protestocuların son zamanlarda yönetime karşı eleştirileriyle gündeme gelen Mekki Cami İmamı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi'ye sloganlarla destek verdiği görüldü.

Göstericiler, geçen hafta İsmailzehi'yi mezhep meselelerini kışkırtmakla suçlayan İran'ın eski üst düzey yöneticilerinden Muhammed Cevad Laricani'ye tepki gösterdi.

Gösteride bir grup kadının da, "Monarşiye ve Rehberliğe hayır. Demokrasi ve eşitlik" sloganları attığı görüntülere yansıdı.

"KANLI CUMA" OLAYLARI PROTESTOLARI TETİKLEDİ

İran'ın güneydoğusunda Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, geçen yıl 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu.

İran basınında, Zahidan'da "Kanlı Cuma" olarak anılan olayların ülkedeki Mahsa Emini protestolarından farklı olarak 15 yaşındaki bir kız çocuğunun bir polis memuru tarafından cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine başladığı yönünde haberler yer almıştı.

Takip eden günlerde Haş kentinde de gösteriler düzenlenmiş ve yine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşılmıştı. Olaylarda güvenlik güçleri dahil olmak üzere onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Zahidan kentindeki Mekki Cami İmamı İsmailzehi, 2 Ekim'de yaptığı konuşmada, olayları "facia" olarak niteleyerek, güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını söylemişti.

Zahidan başta olmak üzere Sistan-Beluçistan eyaleti, "Kanlı Cuma" olaylarının yaşandığı 30 Eylül'den bu yana her hafta cuma namazından sonra protestolara sahne oluyor.