İran Tahran'da siyasi tutukluların bulunduğu hapishanede yangın

16 Ekim 2022 Pazar, 00:02

İran’ın başkenti Tahran’da yoğun olarak siyasi tutukluların bulunduğu Evin Hapishanesi'nden çatışma ve siren sesleri duyulurken, paylaşılan sosyal medya görüntülerinde hapishane içerisinde yangın çıktığı görüldü.

Görüntülerde yoğun silah sesleri duyulurken, hapishane çevresinde bulunan bölge sakinlerinin “Kahrolsun diktatör”, "Hamaney'e ölüm" sloganları attıkları duyuldu. Yarı resmi Fars Haber Ajansı bölge sakinlerine dayandırdığı haberinde, hapishane bölgesinden 4 ayrı patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisine dayandırılan haberde ise hapishanede adli suçluların bulunduğu koğuşta gardiyanlar ile mahkumlar arasında gerginliğin yaşandığı, ardından isyan çıkartan mahkumların çamaşırhaneyi ateşe verdikleri belirtildi. Hapishanedeki yangının ve çatışmanın kontrol altına alındığı ve mahkumların koğuşlarına gönderildiği aktarıldı.

