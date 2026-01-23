İran tetikte, Trump 'izliyoruz' dedi... 'Dev bir ABD filosu Körfez’e doğru yola çıktı!'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında, Washington'un desteğiyle 12 gün süren savaşın ardından, İran’a karşı yeni bir askeri harekât seçeneğini uzun süredir masada tutuyor. Söz konusu savaşın ilan edilen hedefi, 'İran’daki molla rejimi ve onun en büyük silahı olan nükleer programı zayıflatmak' olarak biliniyor.

Trump perşembe günü, 'dev bir ABD askeri filosunun' Körfez’e doğru ilerlediğini duyurarak, 'İran’ı izliyoruz' mesajı verdi.

İran’da Aralık ayının sonlarında başlayan ve iki hafta süren protestolar, dini lider Ali Hamaney yönetimini sarsmıştı. Ancak binlerce kişinin yaşamına mal olan bir iç çatışma dalgası ve geniş çaplı internet kesintileri sonrası protestoların etkisi azaldı.

Öte yandan, geçen hafta içinde, 'Tahran’a yönelik acil ve doğrudan bir ABD askeri hamlesi ihtimalinin zayıfladığı,' tarafların diplomasiye şans verilmesi gerektiğini dile getirdiği görüldü. Buna rağmen ABD medyasında yer alan bazı haberlere göre Trump, seçenekleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

DAVOS'TA SERT MESAJLAR

Trump, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin geçen yıl İran’ın nükleer tesislerini bombaladığını ve bunun amacının Tahran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemek olduğunu söyledi. İran ise programının atom bombası üretmeyi hedeflemediğini, tamamen sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

Trump, “Buna izin veremeyiz” diyerek, “İran konuşmak istiyor, biz de konuşacağız” ifadelerini kullandı.

ABD’ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, “İran’ı izliyoruz” dedi.

Trump ayrıca, “İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var” diye konuştu ve “Bir şey olmasını istemem ama onları yakından izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu gücü “savaş filosu” ve “dev bir filo” olarak tanımlayan Trump, “Belki de kullanmak zorunda kalmayacağız” dedi.

Trump, İran’a yönelik zaman zaman değişkenlik gösteren söylemini sürdürerek, salı günü İran liderlerini, kendisinin şahsına yönelik bir saldırıda bulunması halinde “İran'ı yeryüzünden silecekleri” tehdidinde bulunmuştu. Bu açıklama, Hamaney’i hedef alabilecek olası bir saldırıya karşı misilleme ihtimali üzerinden yapılmıştı.

"ABD VE İSRAİL KIŞKIRTIYOR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da perşembe günü yaptığı konuşmada, protestoların ABD ve İsrail tarafından körüklendiğinin altını çizerek, bunu “12 günlük savaşta alınan yenilginin ardından korkakça bir intikam” olarak niteledi.

Bu gelişmelerin gölgesinde, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Bakpur, İsrail ve ABD’yi 'yanlış hesaplar' konusunda uyardı. Bakpur, “Tarihten ve bize dayatılan 12 günlük savaşta öğrenilenlerden ders çıkarın; daha acı bir sondan kaçının” dedi.

Bakpur, “İran Devrim Muhafızları ve aziz İran, her zamankinden daha fazla tetikte; yüce lider Ali Hamaney’in emir ve talimatlarını uygulamaya hazır” ifadelerini kullandı.

Bakpur’un açıklamaları, devlet televizyonunun aktardığı yazılı bir bildiride yer aldı. Açıklama, Devrim Muhafızları’nın İran’da 'iç ve dış tehditlere karşı ülkeyi koruma' görevi kapsamında düzenlenen ulusal gün etkinlikleri vesilesiyle yapıldı.

Bakpur, geçen yıl İsrail saldırıları sırasında çok sayıda askeri komutanla birlikte hayatını kaybeden Hüseyin Selami’nin ardından Devrim Muhafızları’nın başına geçmişti.

Öte yandan İran’daki merkezi operasyon odası niteliğindeki “Hatemü’l-Enbiya Karargâhı” Komutanı Tuğgeneral Ali Abdullah Ali Abadi de, ABD’nin olası bir saldırısı halinde, "Tüm Amerikan çıkarları, üsleri ve nüfuz merkezlerinin İran silahlı kuvvetleri açısından meşru hedef" olacağını söyledi.

RESMİ BİLANÇO AÇIKLANDI

İranlı yetkililer, çarşamba günü protestolara ilişkin ilk resmi can kaybı bilançosunu açıkladı. Devlet televizyonu, protesto dalgası sırasında toplam 3 bin 117 kişinin öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 2.427’sinin — aralarında güvenlik güçleri mensuplarının da bulunduğu — 'masum kurbanlar' oldukları gerekçesiyle 'şehit' olarak değerlendirildiği belirtildi.

Pezeşkiyan, perşembe günü yaptığı açıklamada protestonun 'vatandaşların doğal hakkı' olduğunu söyledi, ancak göstericilerle 'elleri masumların kanına bulaşanlar' arasında ayrım yapılması gerektiğini vurguladı.