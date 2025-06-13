İran tüm uçuşları durdurdu: İsrail saldırıları devam ediyor

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkedeki tüm iç hat ve uluslararası uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Karar, İran’a bağlı Fars Haber Ajansı tarafından duyuruldu.

Hava sahasının kapatılması, İsrail'in devam eden hava saldırılarına karşı alınan güvenlik tedbirlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İran’a yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarında şimdiye dek 78 kişinin öldüğünü, 329 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ölenler arasında askerî personelin yanı sıra sivillerin de bulunduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.