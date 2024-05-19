İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi 'acil' toplanıyor: Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanına ulaşılamıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikoptere yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, dini lider Hamaney'in çağrısı üzerine İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.05.2024 - 17:54
İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi 'acil' toplanıyor: Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanına ulaşılamıyor
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikoptere yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kurtarma çalışmaları sürerken, İranlı yetkililerin harekete geçerek acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin, dini lider Ali Hamaney'in çağrısı üzerine acil olarak toplanacağı belirtildi.

İran Kızılay'ı "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini ifade ederken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktarmıştı.

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söylemişti.

Yarı resmi Fars haber ajansı İranlıları İbrahim Reisi için dua etmeye çağırırken, devlet televizyonu da Reisi'nin güvenliği için dualar yayınladı.


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