14 ödüllü yerli bilim kurgu filmi 28 Haziran'da vizyona girecek

Yayınlanma: 18.05.2024 - 23:21

Güncelleme: 18.05.2024 - 23:21

Senaryosunu Serpil Altın'ın kaleme aldığı 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121', 28 Haziran 2024 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Film, iklim krizi ve kıtlık nedeniyle yeryüzünün yaşanılmaz hale geldiği bir gelecekte geçiyor. Bu distopik dünyada, her yeni hayat karşılığında yaşlı nesilden birinin yok edilmesi şartını getiren Kıtlık Kanunu uygulanmaktadır. Bu sert ve acımasız sistemde yaşayan bir ailenin hayatı, beklenmedik bir bebek haberiyle altüst olur.

Serpil Altın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve uluslararası festivallerde toplam 14 ödül kazanan filmin başrollerinde Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç yer alıyor. 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121', güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla büyük bir ilgi uyandırmayı hedefliyor.