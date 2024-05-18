14 ödüllü yerli bilim kurgu filmi 28 Haziran'da vizyona girecek
Serpil Altın imzalı Bir Zamanlar Gelecek: 2121 filmi haziran ayında beyazperdedeki yerini alacak.
Senaryosunu Serpil Altın'ın kaleme aldığı 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121', 28 Haziran 2024 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.
Film, iklim krizi ve kıtlık nedeniyle yeryüzünün yaşanılmaz hale geldiği bir gelecekte geçiyor. Bu distopik dünyada, her yeni hayat karşılığında yaşlı nesilden birinin yok edilmesi şartını getiren Kıtlık Kanunu uygulanmaktadır. Bu sert ve acımasız sistemde yaşayan bir ailenin hayatı, beklenmedik bir bebek haberiyle altüst olur.
Serpil Altın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve uluslararası festivallerde toplam 14 ödül kazanan filmin başrollerinde Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç yer alıyor. 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121', güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla büyük bir ilgi uyandırmayı hedefliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben olsam içeri alırdım'
- 'AK Parti çökmeye başladı'
- Laik, çağdaş, bilimsel eğitim çağrısı
- 'Cüret edenlerin başı ezilmeli'
- Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
- Küçük alanda yetiştiriliyor, getirisi yüksek
- 'Beni de öldürecekler, haberiniz olsun'
- TL mevduat faizi dengelendi
- Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
- İtalyan basını kıyafetini yazdı: '10 üzerinden...'