14 ödüllü yerli bilim kurgu filmi 28 Haziran'da vizyona girecek

Serpil Altın imzalı Bir Zamanlar Gelecek: 2121 filmi haziran ayında beyazperdedeki yerini alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 23:21
14 ödüllü yerli bilim kurgu filmi 28 Haziran'da vizyona girecek
Abone Ol google-news

Senaryosunu Serpil Altın'ın kaleme aldığı 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121', 28 Haziran 2024 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Film, iklim krizi ve kıtlık nedeniyle yeryüzünün yaşanılmaz hale geldiği bir gelecekte geçiyor. Bu distopik dünyada, her yeni hayat karşılığında yaşlı nesilden birinin yok edilmesi şartını getiren Kıtlık Kanunu uygulanmaktadır. Bu sert ve acımasız sistemde yaşayan bir ailenin hayatı, beklenmedik bir bebek haberiyle altüst olur.

Serpil Altın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve uluslararası festivallerde toplam 14 ödül kazanan filmin başrollerinde Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç yer alıyor. 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121', güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla büyük bir ilgi uyandırmayı hedefliyor.


Bir Zamanlar Gelecek: 2121 haberleri bilim kurgu filmi haberleri bilim kurgu haberleri

İlgili Haberler

Dünya Malı-Eksi Bir filmi izleyicilerle buluştu

Dünya Malı-Eksi Bir filmi izleyicilerle buluştu
2000'lerin sevilen dizisinin başrolü duygusal bir filmde yer alacak...

2000'lerin sevilen dizisinin başrolü duygusal bir filmde yer alacak...
Inception hayranlarına... Aklınızı başınızdan alacak 10 film!

Inception hayranlarına... Aklınızı başınızdan alacak 10 film!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler