İran, Umman Körfezi’nde petrol tankerine el koydu

İran, Umman Körfezi’nde Barbados bayraklı “Ocean Koi” adlı petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

İran devlet medyası, tankerin İran petrol ihracatını sabote etmeye çalıştığını öne sürdü.

İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD yaptırımları altında bulunan tankerin İran petrolü taşıdığı ve “bölgesel koşulları kullanarak petrol ihracatını sekteye uğratmaya çalıştığı” iddia edildi.

İran medyası, tankerin ülkenin güney kıyılarına çekildiğini ve yargı makamlarına teslim edildiğini duyurdu.

Tankerin alıkonulması, ABD ile İran güçleri arasında Hürmüz Boğazı’nda yaşanan çatışmaların ardından geldi.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği en kritik enerji güzergâhlarından biri olarak kabul ediliyor.

İran, ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar sonrası boğazı büyük ölçüde “düşman gemilerine” kapatmıştı.