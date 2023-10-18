İran Uzmanı Arif Keskin İsrail-Hamas savaşını yorumladı: 'Tek kazanan İran oldu'

Yayınlanma: 18.10.2023 - 18:19

Güncelleme: 18.10.2023 - 18:19

İsrail’in Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef almasının ardından Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e giderek İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Biden, hastanenin vurulmasının üzücü olduğunu belirtti ve “Diğer tarafın işi gibi görünüyor” dedi.

"BİR TÜR İNSANLIK TRAJEDİSİ"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan İran Uzmanı Arif Keskin, “Filistin-İsrail çatışmasına baktığımızda karşılıklı öldürmenin çok yaygın olduğu bir savaş bu. Öyle bir çatışma ki, hedef de kaybolmuş durumda. Herkes, herhangi bir nedenle hedef olabiliyor. Orada yaşayan herkes bir gün bu çatışmanın hedefi olabilir. Şiddetin, gücün egemen ve baskın olduğu bir ilişki modeli var. Bu şiddeti herhangi bir ölçütte tutan herhangi bir kural, kurum ya da güç de yok. Filistin-İsrail çatışması bir tür insanlık trajedisidir. Hastane vurmak bir savaş suçudur. Biz bunu El Kaide, IŞİD’de görürüz” ifadelerini kullandı.

"BU GÖRÜŞME İRAN'A AÇIK BİR UYARIDIR"

Joe Biden ile Netanyahu görüşmesine ilişkin, “Biden’ın İsrail’e gelmesi sembolik olarak İsrail’i bu çatışma sürecinde desteklemesi anlamına geliyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Gazze’ye kara harekâtı çok karmaşık, ne ile sonuçlanacağı belirsiz bir süreç. Bu kara operasyonu Gazze ile sınırlı kalmayıp Hizbullah’ın da sürece dahil olma ihtimali var. Bu görüşmede Hizbullah sürece dahil olursa neler yapılacak yönünde konuşulmuş ve koordinasyon yapılmış olabilir. Bir diğer gündem ise şu, ABD ile Netanyahu’nun anlaşılan farklı görüşleri var. İsrail Gazze’ye istediği şekilde girmek istiyor, ABD ise biraz daha ihtiyatlı. ABD, anladığım kadarıyla çatışmalarda İsrail tarafında olsa da bir insani koridorun açılması taraftarı. Çünkü Amerikalılara göre bu aslında İsrail'in elini güçlendirir. Bu görüşme bir yönüyle de İran’a açık bir uyarıdır.”

"YAŞANANLARIN TEK KAZANANI İRAN"

Yaşanan gelişmelerin tek kazananı olarak İran’ı işaret eden Keskin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Yaşanan bu savaş İran’ı dışarda tutarsak bir kollektif kaybetme süreci. Burada İsrail, Hamas, Filistinliler kaybetti ve şiddetin sınırsızlığı nedeniyle insanlık da kaybetti. Bütün bu kaybedenler içerisinde belki tek kazanan İran’dır. İran birçok amacına ulaştı. İsrail birçok kez İran’da operasyon yaptı. Kasım Süleymani’yi öldürdüler. İran ciddi tepki veremedi. Aslında İsrail İran’ı aşağıladı. Hamas’ın İsrail’e yaptığı operasyon, İran’ın rövanşıydı. İsrail Hamas’ın karşısında başarısız olarak aşağılandı ve yenildi. Bazı İranlılar Kasım Süleymani için ‘Komutan rahat uyu intikamın alındı’ cümlesini kuruyorlar. İbrahim Anlaşması söz konusuydu ve Suudilerin İsrail’le yakınlaşma süreci vardı, kez Türkiye ile de öyle.”