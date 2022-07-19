İran ve Gazprom anlaştı: 40 milyar dolarlık yatırımı öngören mutabakat zaptı imzalandı
İran ve Rus Gazprom şirketi 40 milyar dolarlık yatırımı öngören mutabakat zaptı imzaladı.
İran ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom arasında İran'daki petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik 40 milyar dolarlık yatırımları öngören mutabakat zaptı imzalandı.
İran devlet televizyonu, anlaşmanın İran Ulusal Petrol Şirketi ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom yetkilileri tarafından başkent Tahran'da imzalandığını duyurdu.
Varılan mutabakatı değerlendiren İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hocestemehr, anlaşmayı "ülkesinin petrol sektöründeki en büyük yabancı yatırım anlaşması" olarak nitelendirdi.
Muhsin Hocestemehr, "Ulusal Petrol Şirketi ile Gazprom arasında 40 milyar dolar değerinde yatırımı öngören mutabakat zaptı imzalandı" ifadelerini kullanarak, varılan mutabakat kapsamında Gazprom'un, İran'ın Kuzey Pars ve Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası yakınlarında bulunan gaz sahalarının geliştirilmesi ve İran'ın LNG projelerinin tamamlanması için on milyarlarca dolar yatırım yapacağını belirtti.
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