İran ve Hizbullah saldırısı sonrası İsrail’de alarm: Yaralılar var

İsrail ordusu İran’dan yeni bir balistik füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.

Saldırının ardından İsrail’in kuzeyinde geniş bir bölgede sirenler çalarken, bazı yerleşimlerde Hizbullah tarafından atıldığı değerlendirilen roketler nedeniyle de alarm verildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Golan Tepeleri’nde şüpheli bir insansız hava aracı sızması nedeniyle de uyarı sirenlerinin devreye girdiğini bildirdi. Kuzeydeki Nahariya ve Akka gibi kıyı kentlerinde de İHA tehdidi nedeniyle alarm verildi.

İsrail’in acil sağlık servisi Magen David Adom (MDA), kuzeydeki Zarzir kasabasında bir füzenin isabet etmesinin ardından en az 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

MDA’ya göre 34 yaşındaki bir kadın sırtına isabet eden şarapnel nedeniyle orta derecede yaralanırken, diğer 7 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail’in Lübnan sınırındaki Metula kentinde de Hizbullah’a ait olduğu değerlendirilen roket saldırısı nedeniyle sirenler devreye girdi.

Bölgede hem İran’dan fırlatılan balistik füzeler, hem de Hizbullah roketleri ve İHA tehditleri nedeniyle alarm durumunun sürdüğü bildirildi.