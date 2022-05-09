İran ve Irak arasında Doğalgaz anlaşması yapıldı
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Bağdat’ın Tahran ile doğal gaz ithalatı konusunda bazı anlaşmalara vardığını söyledi.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa el-İbadi, es-Sabah gazetesiyle yaptığı röportajda "[Mustafa el-Kazımi] Başbakanı’nın komutları doğrultusunda İran’ın Irak’a günlük 8 milyon metreküp olan doğalgaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyine çıkmasına dair İran ile bazı anlaşmalar yapıldı. Buna rağmen söz konusu miktar, Irak’ın yaz mevsiminde elektrik üretimi için ihtiyacı olan miktarı tam anlamıyla karşılamıyor” açıklamasında bulundu.
El-İbadi, İran ile yaptıkları anlaşma gereği enerji alanındaki borçları 3 yıllık bir ödeme planı ile yapacaklarını söyledi.
Bakanlık sözcüsü ayrıca Irak ile İran arasında, günlük 50 ila 70 milyon metreküp arası gaz ithalatı yapılmasına dair görüşmelerin olduğunu belirtti.
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