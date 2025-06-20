İran ve İsrail BM Güvenlik Konseyi’nde karşı karşıya: Suçlamalar ve yeminler havada uçuştu

İsrail ile İran arasındaki çatışma ikinci haftasına girerken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi durumu görüşmek üzere acil toplantı düzenledi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İran'ın ihtiyaç duyduğu sürece "meşru müdafaa hakkını kullanmaya" devam edeceğini belirterek, İsrail ve müttefiklerini İran'a saldırarak uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı ve konseyi harekete geçmeye çağırdı.

İravani'nin ardından hemen söz alan İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon, İran büyükelçisini "mağdur rolü oynamakla" suçladı.

"Uluslararası toplumdan kendi soykırım gündeminizin sonuçlarından sizi korumasını nasıl istersin? Sen bir kurban değilsin. Sen bir diplomat değilsin. Sen diplomat kılığına girmiş bir kurtsun ve biz aksi gibi davranmayı bıraktık," dedi.

"İsrail durmayacak. İran'ın nükleer tehdidi ortadan kaldırılıncaya, savaş makinesi silahsızlandırılıncaya, halkımız ve sizin halkınız güvende oluncaya kadar durmayacak," diyen Danon, İsrail'in saldırısının "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için son fırsat penceresinde" başlatıldığını ekledi.

BM Genel Sekreteri António Guterres, iki ülke arasındaki çatışmanın hızla tırmanabileceği konusunda uyardı ve itidal çağrısında bulundu. "Bu çatışmanın genişlemesi, kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangını ateşleyebilir. Çatışmaların sona ermesini ve ciddi müzakerelere geri dönülmesini talep ediyorum" dedi.