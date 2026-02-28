İran ve İsrail için peş peşe tahliye çağrıları: ABD “derhal çıkın” dedi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’daki Amerikan vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı. Rubio, “Hiçbir Amerikan vatandaşı hiçbir nedenle İran’a seyahat etmemeli” uyarısıyla güvenlik risklerine dikkat çekti.

Rubio, ABD'nin İran'ı “yasadışı haksız gözaltı uygulayan devlet” olarak tanımladığını duyurarak, rejimin diğer ülkelere karşı siyasi baskı gücü elde etmek için Amerikan ve yabancı uyrukluları rutin olarak gözaltına aldığını öne sürdü.

İRAN'DA ABD PASAPORTUNA KISITLAMA TEHDİDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, “İran tutukluları serbest bırakmazsa, Washington'un bu ülkeye seyahat etmek veya bu ülkeden geçmek için Amerikan pasaportlarının kullanımına kısıtlamalar getirilmesi dahil olmak üzere ek önlemler almayı değerlendireceği” uyarısında bulundu.

İRAN 'HAKSIZ GÖZALTI YAPAN DEVLET' İLAN EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzasıyla yayımlanan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün, İran'ı Haksız Gözaltı Yapan Devlet olarak ilan ediyorum. 47 yıl önce İran rejimi iktidarı ele geçirdiğinde, Ayetullah Humeyni, ABD büyükelçiliği personelinin rehin alınmasını onaylayarak iktidarını pekiştirdi. On yıllardır İran, diğer devletlere karşı siyasi baskı aracı olarak kullanmak üzere masum Amerikalıları ve diğer ülkelerin vatandaşlarını acımasızca gözaltına almaya devam etti. Bu iğrenç uygulama sona ermelidir.

Başkan Trump, geçen sonbaharda ABD Vatandaşlarını Yurtdışında Haksız Tutuklamalardan Korumak için bir Yürütme Emri çıkardı ve Kongre daha sonra 2025 Haksız Tutuklamalarla Mücadele Yasasını kabul ederek, Bakanlığın İran'ı Haksız Tutuklamaları Destekleyen Devlet olarak ilan etmesine yetki verdi. İran bu uygulamayı durdurmazsa, İran'a, İran üzerinden veya İran'dan ABD pasaportu kullanarak seyahat etmeyi potansiyel olarak kısıtlamak da dahil olmak üzere ek önlemler almayı düşünmek zorunda kalacağız.

İran rejimi rehin alma uygulamasına son vermeli ve İran'da haksız yere gözaltına alınan tüm Amerikalıları serbest bırakmalıdır. Bu adımlar, bu tanımlamayı ve ilgili eylemleri sona erdirebilir. İran rejimini bunu yapmaya teşvik ediyoruz. Hiçbir Amerikalı, hiçbir nedenle İran'a seyahat etmemelidir. Halen İran'da bulunan Amerikalılara derhal ülkeyi terk etmeleri çağrımızı yineliyoruz.”

ÜLKELERDEN PEŞ PEŞE ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran’daki Amerikan vatandaşlarına “derhal ülkeyi terk edin” çağrısı yapmasının ardından Orta Doğu’daki artan gerilim nedeniyle çok sayıda ülke peş peşe seyahat uyarısı yayımladı.

İran'a son günlerde ilk seyahat uyarısı Güney Kore'den geldi. Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği, ABD'nin Tahran'a olası askeri saldırısı nedeniyle bölgede gerilimin artması üzerine vatandaşlarına "İran'ı terk etmeleri" tavsiyesinde bulundu.

Güney Kore'nin ardından Hindistan Tahran Büyükelçiliği'nden İran geneline yayılan gösteriler ve bölgedeki gerilimin artması nedeniyle Hindistan'dan, vatandaşlarına ticari uçuşlar da dahil olmak üzere, mevcut ulaşım araçlarıyla İran'ı terk etmeleri tavsiyesi geldi.

Çin, dış güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına İran'ı ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ayrı bir açıklamasında İran’a yönelik seyahat uyarısını sürdürdüğünü ve güvenlik durumu nedeniyle İran’daki diplomatik personelini geçici olarak geri çektiğini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da hâlihazırda İran’da bulunan Fransız vatandaşlarına azami dikkat göstermeleri ve bireysel ya da toplu sığınma yerlerini belirlemeleri çağrısı yaptı.

İsveç de İran’daki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın İran’a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyesine uyulması gerektiğini belirtti.

Stenergard, İran’da bulunan İsveç vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etmeleri yönündeki güçlü çağrısını yineleyerek, “İsveçliler fırsat varken İran’ı terk etmeli ve beklememeli. İran’da kalmayı seçenler büyük bir kişisel sorumluluk almış olur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, İran’dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki İtalyan vatandaşlarına bu ülkeyi terk etme çağrısını yineleyip dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İsrail'deki vatandaşlarına da ihtiyatlı olmalarını ve teyakkuzda kalmalarını tavsiye etti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı ise İran’daki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına Lübnan’ı “derhal” terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, “İran’daki durum nedeniyle Lübnan’ı derhal terk etmenizi tavsiye ediyoruz. Hava yoluyla dönüş zor veya hatta imkânsız olabilir.” ifadelerine yer verildi.

Bunlara ek olarak, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan gerginlik nedeniyle İran'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

Brezilya, Sırbistan ve Singapur da benzer şekilde seyahat uyarısı yaparak vatandaşlarından İran'ı terk etmeleri çağrısı yaptı.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bölgede son birkaç gündeki istikrarsız durum göz önüne alındığında, halihazırda yürürlükte olan seyahat uyarılarını tekrar hatırlatıyor ve bölgedeki tüm Belçikalılara dikkatli olmalarını, yerel yetkililerin talimatlarını izlemelerini ve Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat tavsiyelerine dikkatlice başvurmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ve Lübnan'a da gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunan Prevot, "Belçika vatandaşları ve çifte vatandaşlar için İran'a herhangi bir nedenle seyahat kesinlikle önerilmemektedir." mesajını paylaştı.

Prevot, İran’daki Belçika vatandaşlarına en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.