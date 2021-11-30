İran, Viyana'daki müzakerelerin ilk gününde öncelikli talebini açıkladı
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, görüşmelerde yaptırımlarla ilgili taleplerini ortaya koydu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Avusturya’nın başkenti Viyana’da nükleer anlaşması görüşmelerinde öncelikli olarak yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı, Viyana'daki müzakerelerin ilk gününde ele alınan konulara ve Tahran yönetiminin taleplerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
PROFESYONEL VE CİDDİ BİR ATMOSFER
Açıklamaya göre, yarın devam edecek görüşmeler "profesyonel ve ciddi bir atmosferde" geçti.
Bakıri, görüşmelerde yaptırımların kalkmasının müzakerelerin ilk önceliği olması gerektiğini ifade ederek, İran’ın çıkarlarını sağlayacak “adil bir uzlaşının" olmasını isteyerek, "ABD’nin maksimum baskı mekanizması nefes aldığı sürece nükleer anlaşmanın canlandırılması boş bir sözden ötesi değildir" ifadelerini kullandı.
İRAN İYİMSER
Toplantı çıkışında bir gazetecinin "İyimser misiniz?" sorusuna ise Bakıri, "evet" cevabı verdi.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşması görüşmeleri, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından taraf ülkelerin diplomatlarının katılımıyla yeniden yapılıyor.
İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı "Viyana müzakereleri" olarak bilinen görüşmelerin 6’ncı turu 20 Haziran’da yapılmıştı.
İran’da iktidarın değişmesi nedeniyle görüşmelere ara verilmişti.
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