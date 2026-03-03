İran: Yakılan ateş tüm dünyayı sarabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ve ABD ile artan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada hükümetin önceliğinin “savunma” olduğunu söyledi.

İran’ın savaş başlatmadığını savunan Bekayi, “Bizim tercihimiz diplomasiydi” ifadelerini kullandı.

Bekayi, müzakere girişimlerine rağmen askeri seçeneğe başvurulduğunu ileri sürerek, “Diplomasiyi savunduğunu iddia edenler, İran’ın mantığı karşısında eğilip askeri seçeneğe yöneldi. Bu ebedi bir utanç olarak kalacaktır” dedi.

İran’ın bölgedeki enerji altyapısına yönelik saldırılarla gerilimi tırmandırdığı yönündeki eleştirilere ise doğrudan yanıt vermeyen sözcü, Tahran’ın “insani ilkelere bağlı” olduğunu vurguladı.

“SAVAŞIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR”

Bekayi, “Siyonist rejim kötülükten geri durmaz. Savaşın kapsamını genişletmekten, İran’ın itibarını zedelemekten ve başka ülkelerde suç işlemekten çekinmez” ifadelerini kullandı.

İran’ın şu anda “kötülüğe karşı duran tek güç” olduğunu savunan Bekayi, ABD’ye atıfla sert söylemlerde bulundu.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan İranlı sözcü, “Başlatılan süreç yakında Avrupa’yı da içine alacak. ABD ve Siyonist rejimin yaktığı ateş tüm dünyayı sarabilir” dedi.

Avrupa ülkelerinin tutumunu “çelişkili” olarak niteleyen Bekayi, uluslararası hukukun, ahlaki ilkelerin ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlal edilmesinin “herkesi etkileyecek sonuçlar doğuracağını” ifade etti.

Bekayi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran’a yönelik “saldırıyı kınama ve saldırgan tarafları ayırt etme” konusunda açık ve ağır bir sorumluluğu bulunduğunu söyledi.