İran: Yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer silah programından vazgeçmeye hazırız

Washington ile Tahran arasında artan gerilim ve ABD’nin bölgedeki deniz gücü yığınağı sürerken, İran yönetimi ABD ile diyaloga açık olduğunu bir kez daha vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, ülkesinin nükleer silah sahibi olmamasını garanti altına alacak ve yaptırımların kaldırılmasını sağlayacak bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Irakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran-Türkiye ilişkileri ve bölgesel meseleler hakkında görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, “İran hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadı ve adil bir anlaşmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, İran’ın, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için bölge ülkeleriyle iletişime açık olduğunu da vurguladı.

"MÜZAKERE İÇİN UYGUN ZEMİN YOK"

Dün İstanbul’u ziyaret eden Irakçi, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

CNN Türk’e verdiği röportajda ise, mevcut şartlarda ABD ile ciddi müzakereler için uygun bir zeminin bulunmadığını ifade eden Irakçi, Tahran’ın önceliğinin 'diyalog ve diplomasi' olduğunu söyledi.

Gerçek anlamda bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için, tehdit ve baskı ortamının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"EŞİT ŞARTLARDA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Irakçi, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında da İran’ın, adil ve eşit koşullar sağlanması halinde ABD ile nükleer görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Ancak aynı zamanda, ülkesinin savunma kapasitesi ve füze programının müzakere konusu yapılamayacağını net bir şekilde ifade etti.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

Bu açıklamalar, bölgede son yılların en yüksek gerilim seviyelerinden birinin yaşandığı bir dönemde geldi. Türkiye başta olmak üzere bazı Arap ülkeleri, tansiyonu düşürmek için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, daha önce sık sık askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Trump, cuma akşamı yaptığı açıklamada İran’a müzakere için bir süre tanıdığını söyledi, ancak bu sürenin detaylarını paylaşmadı.

Söz konusu açıklama, geçen yaz İran’ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırıları öncesindeki süreci hatırlatan bir tabloyu da beraberinde getirdi.