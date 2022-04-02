İran, Yemen'de ilan edilen geçici ateşkesi olumlu karşıladı

02 Nisan 2022 Cumartesi, 12:45

İran, Yemenli taraflar arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda, ramazan ayının başlangıcından itibaren iki ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de sağlanan geçici ateşkes ile birlikte bu ülkeye yakıt taşıyan gemilerin girişine izin verilmesi ve Sana Havalimanı'nın kısmen açılmasına ilişkin varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.



Hatibzade, mutabakatın Yemen'deki krize siyasi bir çözüm bulma doğrultusunda ülkede kalıcı ateşkesin sağlanması için zemin oluşturabileceğini belirtti.



BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg dün yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin bugün yerel saatle 19.00'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.



