İran, Yemen'de ilan edilen geçici ateşkesi olumlu karşıladı
İran, Yemen'de ramazan ayının ilk iki ayında uygulanacak olan ateşkes kararına olumlu tepki verdi.
İran, Yemenli taraflar arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda, ramazan ayının başlangıcından itibaren iki ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de sağlanan geçici ateşkes ile birlikte bu ülkeye yakıt taşıyan gemilerin girişine izin verilmesi ve Sana Havalimanı'nın kısmen açılmasına ilişkin varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Hatibzade, mutabakatın Yemen'deki krize siyasi bir çözüm bulma doğrultusunda ülkede kalıcı ateşkesin sağlanması için zemin oluşturabileceğini belirtti.
BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg dün yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.
Yemen'de ateşkesin bugün yerel saatle 19.00'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
- Polis operasyona çıktı, yurttaş çekirdekle izledi
- AB'den üst düzey Ukrayna ziyareti
- Ukrayna'dan Rusya iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Vurulan akaryakıt istasyonu harabeye döndü
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- Akar'dan Mariupol'den tahliyelere ilişkin açıklama
- Macron kaçırılan Belediye Başkanının ağırladı
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Art arda geldi... Doğalgaz zammı sonrası son durum
- Beşiktaş, zorlu mücadelede yıldızından yoksun kalacak!
- İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler açıklandı
- MHK'den hakemler için yeni hamle!
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda