İran yeni kara füzesini tanıttı
İran, "4B Seyyad" isimli 300 kilometre menzilli yeni füzesini tanıttı
İran, karadan karaya 300 kilometre menzile sahip yeni seyir (cruise) füzesini tanıttı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, "4B Seyyad" adı verilen yeni füzenin tanıtım töreni İran Uzay Kurumu'nda, Savunma Bakanı Emir Muhammedrıza Aştiyani ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahi Ferd'in katılımıyla düzenlendi.
Füzenin 300 kilometre menzile sahip olduğu ve katı yakıtla çalıştığı kaydedildi.
Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip.
Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyeti olan balistik füzeleriyle Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'yu vurma potansiyeli bulunan İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanıyor.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüm yurtta etkili olacak!
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- 'Sözlerinin altına imzamı atarım'
- TRT'deki muhabirlik görevine son verildi iddiası
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- AKP'den dikkat çeken 'HDP ziyareti' çıkışı
- Bir madende daha patlama!
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- 'Burnunuzdan fitil fitil getirene kadar...'