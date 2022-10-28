İran'da Mahsa Amini'nin ailesine ev hapsi cezası verildi

İranlı yetkililer, Mahsa Amini'nin ailesine ev hapsi cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 16:45
İran'da Mahsa Amini'nin ailesine ev hapsi cezası verildi
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İran'da günlerdir süren molla karşıtı protestoların başlangıcında 22 yaşındaki Mahsa Amini yer aldı. Mahsa'nın kuzeni İrfan Mortezai, ev hapsini doğruladı.

The Nationalist'in haberine göre, İrfan Mortezai, Amini'nin anne babası ve erkek kardeşinin "evlerinde alıkonulduğunu" söyledi.

İrfan Murtazai, Al Arabiya'ya verdiği demeçte, "Mahsa Amini'nin öldürülmesinden İranlı yetkilileri sorumlu tutuyoruz" dedi.


İran Mahsa Amini

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