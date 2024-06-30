İran'a 'Hizbullah' uyarısı: 'Yok edici bir savaş' çağrısı yapmıştı...

Yayınlanma: 30.06.2024 - 13:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 13:00

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İran'ın, Lübnan'a saldırılması halinde "yok edici bir savaş" çıkacağı uyarısının ardından açıklama yaptı.

Katz, "yok edici bir savaş" çıkacağı uyarısının Lübnan'ı yok edilmeye değer kıldığını belirterek, "Yıkımla tehdit eden bir rejim, yok edilmeyi hak eder" ifadelerini kullandı.

Katz, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e ateş açmayı kesmemesi ve sınırdan uzaklaşmaması halinde İsrail'in bu örgüte karşı tam güçle harekete geçeceğini söyledi.

Katz ayrıca, "Hizbullah ateşi kesmez ve Güney Lübnan'dan çekilmezse, güvenlik yeniden tesis edilinceye ve halk evlerine dönünceye kadar Hizbullah'a karşı tam güçle harekete geçeceğiz" dedi.

İran'ın BM misyonu, Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'da "geniş çaplı bir askeri saldırıya" girişmesi halinde "yok edici bir savaşın başlayacağını" söyledi.

İran misyonu ayrıca böyle bir durumda "tüm direniş cephelerinin tam katılımı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyledi.