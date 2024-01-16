İran'a kınama: 'Düşmanca saldırı' olarak niteledi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 11:26

Güncelleme: 16.01.2024 - 11:27

Irak Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Irak hükümeti olarak, İran'ın Erbil'de balistik füzelerle güvenli yerleşim yerlerini hedef alan ve sivillerin ölümüne neden olan düşmanca saldırısını kınıyoruz" denildi.

Iraklı Kürt iş adamı Pişro Diziy ve ailesinin saldırıda öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Irak hükümeti bu davranışı Irak'ın egemenliği ve güvenliğine saldırı ve iyi komşuluk ilişkilerine karşı 'düşmanca' olarak görüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayet gibi kanuni yollara başvurulacak" ifadelerine yer verildi.

Saldırıyla ilgili Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Ulusal Güvenlik Müsteşarının başkanlığında inceleme komisyonu kurulmasına karar verdiği aktarılarak, "İncelme sonuçları Irak ve dünya kamuoyuyla paylaşılarak kınanacak bu eylemlerin ardındaki iddiaların asılsız olduğu Irak ve dünya kamuoyuna duyurulacak" denildi.

Erbil'de birçok noktada füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğine ilişkin haberlerin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.

Gece düzenlenen saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.