İran’da 12 yaşındaki çocuk polisin açtığı ateş sonucu öldü

27 Aralık 2022 Salı, 14:58

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bestek kentinde "dur" ihtarına uymayan bir araca emniyet güçleri tarafından ateş açıldı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, araçta bulunan 12 yaşındaki Sehi Etebari açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Hürmüzgan Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Mehrdad Meşvek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin uyuşturucu trafiğine ilişkin aldığı istihbarat sonrası Lavarmistan-Bestek Caddesi'nde kontrol noktası oluşturduklarını söyledi.

Etebari’nin de içinde olduğu aracın polisin "dur" ihtarına uymadığını belirten Meşvek, "Polis kontrol noktasına yaklaşan ve şüpheli olduğu tespit edilen Peugeot marka araca dur ihtarı yapıldı. Araç dur ihtarına uymayarak, kontrol noktasından kaçmaya çalıştı. Emniyet güçleri ateş açarak aracı durdurmaya çalışırken, araç içerisindeki 12 yaşındaki Sehi Etebari’nin yaralandığı anlaşıldı. Hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı" dedi.

Meşvek, 12 yaşındaki Etebari’nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

