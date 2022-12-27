İranlı efsane futbolcu Ali Daei’nin ailesine ülkeyi terk etmesi yasaklandı

27 Aralık 2022 Salı, 09:06

İran ve dünya futbol tarihinin en golcü isimlerinden teknik direktör ve iş insanı Ali Daei’nin eşi ve kızının Dubai’ye gitmek üzere bindiği uçak, Tahran’dan kalktıktan 1 saat sonra Kiş Adası'na yönlendirilerek indirildi.

AA'nın İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'ndan (ISNA) aktardığı bilgilere göre, ülkedeki eylemlere destek verdiği için restoranı ve kuyumcu dükkanı mühürlenen ünlü futbolcu, ailesinin uçaktan indirilmesine tepki gösterdi.

Eşi ve kızının Dubai'ye gitmek için yasal yollarla Tahran’dan bindiklerini uçağın Dubai yolundan dönerek, Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası’na indiğini aktaran Daei, eşi ve kızının Kiş’ten Tahran’a dönüşleri için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Ali Daei

"CEVAP ALAMIYORUZ"

Ailesinin birkaç günlüğüne Dubai'ye gidip pazartesi günü dönmeyi planladığını, yurtdışına çıkış yasağı olması durumunda, polislerin önceden bunu sistemden göstermesi gerektiğini ifade eden Daei, “Kızım ve eşimi uçaktan indirdikten bir saat sonra kızınız gidebilir dediler. Kızım gitmek istediğinde ise uçağın kapılarının kapalı olduğunu, onun da gidemeyeceğini söylediler.

Gayet yasal bir şekilde pasaport kontrolünden geçip uçağa bindiler. Eşimi ve kızımı indirmek için, Dubai'den o kadar yolcuyu geri getirdiler. Madem bir sorun vardı neden tutuklamadılar. Sorun yoksa neden geri döndürdüler? Bu soruları sormalısınız. Biz cevap alamıyoruz” diye konuştu.

Mahsa Amini

NE OLMUŞTU?

Mahsa Amini, 22 Temmuz 2000 tarihinde İran'ın Sakkız kentinde dünyaya geldi. Mahsa Amini, 13 Eylül'de Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad Devriyesi tarafından gözaltına alındı. Başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini, 16 Eylül 2022'de hayatını kaybetti.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından 100 günü geride bırakan protestolarda, insan hakları örgütlerine göre en az 500 protestocu öldürüldü, bunlardan 69’uysa çocuktu.

Eylül ayında sosyal medya hesabında “Hükümet baskı, şiddet ve tutuklamalardansa İran halkının sorunlarını çözmeli” yazan Ali Daei’nin Tahran’daki mücevher mağazası ve restoranı Kasım ayında yargı kararıyla kapatılmıştı.