İran'da 4 kişi idam edildi

İran'ın Elborz eyaletine bağlı Kereç kentinde sahte içki satma suçlamasıyla haklarında idam kararı verilen 4 kişinin cezası infaz edildi.

İran'da 4 kişi idam edildi
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:10

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki Kurumu tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elborz eyaletinde kaçak içki tedarik ve satışından idama mahkum edilen 4 kişi sabah saatlerinde idam edildi" ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl haziran ayında 17 kişinin hayatını kaybettiği 191 kişinin de zehirlendiği olayla ilgili 11 kişi tutuklanmış, 4 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.


Etiketler: #İran #idam cezası

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