'Küçük ortak' BBP'den dikkat çeken çıkış: İki suça idam cezası istiyoruz

Yayınlanma: 09.10.2024 - 16:05

Güncelleme: 09.10.2024 - 16:06

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa'da düzenlediği basın toplantısında yeni anayasayla birlikte idam cezasının da geri getirilmesi gerektiğini söyledi.

"CEZALAR CAYDIRICI OLMAZSA..."

Alfatlı şu ifadeleri kullandı:

“Geldiğimiz nokta itibarıyla biz, Büyük Birlik Partisi olarak, 2 suça idam cezası istiyoruz. Bu suçlardan bir tanesi küçük çocuklarımızı kaçırıp, onlara cinsel istismarda bulunan, öldüren canilere ve sapıklara, ikincisi askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı, öğretmenimizi, masumlarımızı katleden terör örgütünün mensuplarına ve ona talimatı verenlere de idam cezası istiyoruz. Biliyorsunuz geçenlerde bir hanımefendi polisimizi şehit ettiler.

Çok sayıda suç kaydı var. Bu sapkın dışarıda dolaşıyor. O masum kızımızı, polisimizi, ciğerimizi yakarak şehit ettiler. Ne olacak şimdi onun cezası? Dolayısıyla biz yeni anayasada mutlaka ve mutlaka 2 suça idam cezası getirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Cezalar caydırıcı olmazsa, istismara uğramış, şiddete uğramış, hayatını kaybetmiş olanların yakınlarının yüreğine su serpmez.”