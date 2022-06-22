Afganistan'da deprem: 1000 kişi hayatını kaybetti

22 Haziran 2022 Çarşamba, 07:17

Afganistan devlet haber ajansı Bakhtar, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Afganistan'da 5.9 şiddetinde deprem gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı. Deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

Afganistan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, operasyon birimlerinin tüm ekipman ve tesisleriyle bölgeye geldiğini ve yaralıları sağlık merkezlerine naklettiklerini söyledi. Bakanlık depremde yaşanan can kaybının bin kişiye, yaralı sayısının ise bin 500 kişiye yükseldiğini açıkladı.

Afganistan Paktika Bilgi ve Kültür Dairesi Başkanı Mohammad Amin Huzaifa yaptığı açıklamada, “Sayı artıyor. İnsanlar mezar üstüne mezar kazıyor” dedi.

Bakthar haber ajansı'ndan verilen ilk bilgide, hayatını kaybedenlerin sayısını 280 olarak açıklamıştı.

Afganistan Hükümet sözcüsü Bilal Karimi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef dün gece Paktika ilinin dört ilçesinde yüzlerce vatandaşımızı öldüren, yaralayan ve onlarca evi yerle bir eden şiddetli bir deprem oldu" dedi.

Karimi ayrıca, "Daha fazla felaketi önlemek için tüm yardım kuruluşlarını bölgeye derhal ekip göndermeye çağırıyoruz” dedi.

İRAN'DA DEPREM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge ilçesine bağlı Bender Makam köyü olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01.39'da kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.