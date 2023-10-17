İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Fin ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.29'da kaydedildi.
Deprem yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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