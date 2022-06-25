İran’da 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 17:56

İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki Çarek Limanı ve Kiş Adası yakınlarında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Derinliği 22 kilometre olarak açıklanan deprem yerel saatle 08.07’de kaydedildi. Kiş Adası Hastanesi Başhekimi Mostafa Nadealinejad, yaralılardan 4’ünün düştüğünü ve vücudunda kırıklar meydana geldiğini, 3. kattan düşen bir kişinin ise beyin sarsıntısı geçirdiğini belirtti.

Yetkililer aynı bölgede son 10 gün içinde 100'e yakın deprem ve artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.