İran’da 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

İran körfezinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

İHA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 17:56
İran’da 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
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İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki Çarek Limanı ve Kiş Adası yakınlarında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Derinliği 22 kilometre olarak açıklanan deprem yerel saatle 08.07’de kaydedildi. Kiş Adası Hastanesi Başhekimi Mostafa Nadealinejad, yaralılardan 4’ünün düştüğünü ve vücudunda kırıklar meydana geldiğini, 3. kattan düşen bir kişinin ise beyin sarsıntısı geçirdiğini belirtti.

Yetkililer aynı bölgede son 10 gün içinde 100'e yakın deprem ve artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.


İran Çarek Limanı Kiş Adası Mostafa Nadealinejad
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