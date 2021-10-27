İran’da 'akaryakıt sistemine' siber saldırı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

İran’da akaryakıt sübvansiyonlarını yöneten sisteme siber saldırı düzenlendi. Benzincilerde kuyruklar oluşurken sisteme girenler ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e hitaben “Akaryakıt nerede” sorusuyla karşılaştı.

İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada saldırı doğrulanırken Petrol Bakanlığı’nın acil toplantı düzenlediği belirtildi. İHA’nın haberine göre Tahran Valisi Muhsin Mansuri, bazı benzin istasyonlarında manuel olarak benzin satışlarının yapılabildiğini ve benzinin serbest fiyattan hesaplanacağını söyledi. Mansuri, sorunun daha ucuza benzin almak için kullanılan benzin kartı sisteminde meydana geldiğini söyledi.

Siber saldırının zamanlamasının, Kasım 2019 sonbaharında ülke çapında akaryakıt sübvansiyonlarının azaltılmasıyla benzin fiyatlarının tavan yapması üzerine düzenlenen protestoların ikinci yıldönümüne az bir süre kala gelmesi dikkat çekti. ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran’da, 15 Kasım 2019’da benzin fiyatının bin tümenden üç bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolar patlak vermişti.

Kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılan gösterilerde, güvenlik güçlerinin sert müdahelesinde binlerce kişi gözaltına alınırken Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

NÜKLEER MÜZAKERE

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Peter Stano, İran’ın nükleer müzakerecisi Ali Bakıri ile bugün Brüksel’de bir araya geliyor. Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaptırımların kalkmasını sağlayacak, İran’ın ticari ve ekonomik ilişkilerini garanti altına alacak ve gelecekte vaatlerin bozulmamasını temin edecek müzakereleri devam ettirmeye kararlı olduklarını duyurdu.