İran’da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü

İran’da akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

(İHA)
09 Ocak 2022 Pazar, 11:49
İran’da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü
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İran devlet televizyonu, ülkenin batısında bulunan Senendeç kentinde gece saatlerinde akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilmesi sonucu patlama meydana geldiğini duyurdu.

Patlamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı açıklandı. 

Patlama nedeniyle şehrin doğal gaz hattında yangın çıkarken, patlamanın meydana geldiği alanda yaklaşık 30 evin ve 15 aracın yandığı belirtildi. 


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