İran’da askeri üste dehşet: Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü

İran’ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker, yatakhanede 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:10
İran’da askeri üste dehşet: Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü
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İran’ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker dehşet saçtı.

İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Tuğgeneral Amir Gholamalian yaptığı açıklamada, nöbet yerini terk eden bir askerin yatakhaneyi bastığını ve 5 silah arkadaşını vurarak öldürdüğünü ifade etti.

Kimliği açıklanmayan askerin silah arkadaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğini aktaran Gholamalian, saldırının ardından üsten kaçan askeri yakalamak için operasyon başlatıldığını belirtti.


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