İran’da askeri üste dehşet: Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü
İran’ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker, yatakhanede 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü.
İran’ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker dehşet saçtı.
İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Tuğgeneral Amir Gholamalian yaptığı açıklamada, nöbet yerini terk eden bir askerin yatakhaneyi bastığını ve 5 silah arkadaşını vurarak öldürdüğünü ifade etti.
Kimliği açıklanmayan askerin silah arkadaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğini aktaran Gholamalian, saldırının ardından üsten kaçan askeri yakalamak için operasyon başlatıldığını belirtti.
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