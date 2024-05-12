İran'da bir belediye başkanı kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin 5. Bölge Belediye Başkanı Rıza Mesudi'nin evinde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 17:06
İran'da bir belediye başkanı kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Mesudi'nin kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğüne dair haber Şiraz Belediye Meclisi salonunda duyuruldu.

Haberin ardından Şiraz Belediye Meclisi boşaltıldı.

Öte yandan yerel basındaki haberlerde, Mesudi'nin, yerel saatle 14.00 sularında Şiraz'da Şehid Agayi caddesi üzerindeki evinde ölü bulunduğu aktarıldı.

Belediye Başkanı'nın nasıl öldürüldüğüne dair henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.


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