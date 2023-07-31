İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran'ın Kerec kentinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 09:10
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Abone Ol google-news

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Peyam Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürlüğünce olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kerec'teki Peyam Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

Uçağın düşüş nedenine dair bilgi verilmezken, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı kaydedildi.


İran

İlgili Haberler

Rus basını: Rusya, Suriye, Türkiye ve İran arasında yeni bir toplantı gündemde

Rus basını: Rusya, Suriye, Türkiye ve İran arasında yeni bir toplantı gündemde
İran'dan Kuveyt'e uyarı: Haklarımızın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğiz

İran'dan Kuveyt'e uyarı: Haklarımızın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğiz
İran’da İslami değerleri yayma başkanı, ‘eşcinsel seks kaseti’ sonrası görevden alındı

İran’da İslami değerleri yayma başkanı, ‘eşcinsel seks kaseti’ sonrası görevden alındı

En Çok Okunan Haberler