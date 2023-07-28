Rus basını: Rusya, Suriye, Türkiye ve İran arasında yeni bir toplantı gündemde

Yayınlanma: 28.07.2023 - 13:30

Güncelleme: 28.07.2023 - 13:31

Rus basını, Rusya, Suriye, Türkiye ve İran arasında yeni bir toplantı gerçekleşme olasılığına ilişkin sinyal verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada Rusya, Suriye, Türkiye ve İran dışişleri bakanları arasında yeni bir toplantı yapılması konusunun görüşüldüğünü söyledi.

Yetkili, "Bu konu görüşülüyor. Ancak bir sonuca varmak için tüm bakanların programlarının çakışması gerekiyor. Bu bir süreç, devam ediyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya, Suriye, Türkiye ve İran dışişleri bakanları arasındaki ilk toplantı 10 Mayıs'ta Moskova'da gerçekleştirildi.

Toplantı sonuçlarının ardından bakanlar, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için bir yol haritası taslağı hazırlanması talimatını verdiler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev, Moskova'nın Ankara ve Şam'a iki taraf arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik taslak yol haritasını verdiğini ve tarafların bazı değişiklikler yapabileceğini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ilişkilerine normalleşmsine yönelik yol haritasının öncelikli konularını açıklamıştı.

Bu konular arasında Şam hükümetinin Suriye'nin tamamında kontrolü yeniden sağlaması, Suriye-Türkiye sınırının güvenliğinin sağlanması, sınır ötesi saldırı ve teröristlerin sızma ihtimalinin ortadan kaldırılmasının yer aldığı belirtildi.