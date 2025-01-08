İran'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci serbest

Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:42

Güncelleme: 08.01.2025 - 14:42

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ofisinden, Sala'nın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran makamlarınca 19 Aralık 2024'te gözaltına alınan Sala'nın, "yoğun diplomasi ve istihbarat çalışmalarının ardından" serbest bırakıldığı duyuruldu.

Sala'nın ülkeye dönmek üzere İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan uçakla yola çıktığı aktarılan açıklamada, İtalyan gazetecinin ailesinin de konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

İtalyan gazeteci Sala, 19 Aralık 2024'te gazetecilik faaliyetleri kapsamında bulunduğu İran'da gözaltına alınmıştı.

Sala, gözaltına alınmadan önce 18 Aralık 2024'te yayınladığı son Intagram paylaşımında, kısa süre önce tutuklanan İranlı bir komedyenle yaptığı röportajdan bahsetmişti.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Sala'nın gözaltına alınma gerekçesinin bilinmediği kaydedilmiş, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde ise Sala'nın "ülke yasalarını ihlal ettiği" belirtilmişti.