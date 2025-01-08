Yeni teknik direktörün radarına girdi: İtalyan devi Arda Güler için devrede!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 13:25

Güncelleme: 08.01.2025 - 13:25

Real Madrid'de bulduğu forma şanslarını iyi değerlendiren Arda Güler için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

MILAN DEVREYE GİRDİ

Fichajes'da yer alan habere göre, eflatun-beyazlıların ara transfer döneminde yolları ayırmaya sıcak bakmadığı milli futbolcu için Milan devrede. Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Milan'ın Arda Güler'i radarına aldığı aktarıldı.

İtalyan devinin, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, genç futbolcunun Milan kadrosunun önemli bir parçası olabileceği ifade edildi.

REAL MADRID İÇİN AVANTAJLI OLABİLİR

Önümüzdeki günlerde bu transfer için gelişmeler yaşanabileceği belirtilirken, Arda Güler'in Milan'a gitmesinin Real Madrid açısından da avantajlı olabileceği konuşuluyor.

19 yaşındaki futbolcunun Milan gibi üst düzey bir takımda düzenli süre alarak kendini geliştirebileceği ve Real Madrid'e çok daha güçlü dönebileceği belirtildi.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 21 maçta görev aldı. Toplam 766 dakika süre bulan Arda Güler, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.