İran'da grev çağrısı sonuç verdi: Mağazalar kepenk kapattı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 16:22

İran'da yetkililer üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen eylemcilerin çağrısı üzerine birçok şehirde mağazalar kepenk kapatırken ülkenin başyargıcı da "isyancıları" mağaza sahiplerini tehdit etmekle suçladı.

Reuters'ın haberine göre, ülkedeki eylemleri yakından takip eden, 380 bin takipçiye sahip olan Twitter hesabı 1500tasvir, Tahran'ın eski çarşısı ile Karaj, İsfahan ve Shiraz gibi şehirlerde kepenk kapatan dükkanların görüntülerini yayımladı.

Haberde, Reuters'ın henüz görüntüleri doğrulayamadığını belirtti.

Yarı resmi Tasnim haberi ajansı, Tahran'da bir alışveriş merkezi lunaparkının, çalışanların başörtüsünü uygun biçimde takmadığı gerekçesiyle kapatıldığını bildirdi.

"BİRLİKLER ARTTI"

Reform yanlısı Hammihan gazetesi ise Tahran'ın dışında ahlak polisinin son haftalarda daha az aktif olduğu kentlerde birliklerin arttığını bildirdi.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Tahran'a çok sayıda çevik kuvvet ekibinin ve İran Devrim Muhafızları kolluk birliğinin sevkedildiğini bildirdi.

"İSYANCILAR TEHDİT ETTİ"

İran başsavcılığı Cumartesi günü ahlak polisi uygulamasına son verildiğini açıklamıştı ancak ahlak polislerinin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı bu konuda açıklama yapmadı.

İran Başyargıcı Gholamhossein Mohseni Ejei "isyancıların" dükkan sahiplerini, kepenk kapatmaları için tehdit ettiklerini ve kolluk kuvvetleri ile yargının bir an önce müdahale edeceğini söyledi. Ejei, idam cezasına çarptırılan eylemcilerin yakında infaz edileceğini ekledi.

Mahsa Amini adlı genç kadının ahlak polisi gözetiminde hayatını kaybetmesinin ardından İran'da başlayan eylemler yaklaşık üç aydır devam ediyor. İran'da 22 yaşındaki Amini, başörtüsü kurallarını çiğnediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından tutuklanmıştı.