İran'da eylemcilerden 3 günlük grev çağrısı yapıldı
İran'da yetkililer üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen eylemciler dün üç gün sürecek bir grev başlatma çağrısında bulunurken, başsavcı ahlak polisi uygulamasına son verildiğini açıkladı.
Mahsa Amini adlı genç kadının ahlak polisi gözetiminde hayatını kaybetmesinin ardından İran'da başlayan eylemler yaklaşık üç aydır devam ediyor. İran'ın Kürdistan bölgesinden olan 22 yaşındaki Amini, başörtüsü kurallarını çiğnediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından tutuklanmıştı.
Başsavcılığın Cumartesi günü yaptığı açıklamanın ardından ahlak polislerinin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı ise bu uygulamaya son verilmesi konusunda açıklama yapmadı.
Devlet medyasında yer alan haberlerde de uygulama son verildiği açıklamasını yapan başsavcı Muhammed Jafar Montazeri'nin ahlak polislerinin denetiminden sorumlu olmadığı belirtildi.
İranlı üst düzey yetkililer, 11 haftadır devam eden eylemlere rağmen birçok kez başörtüsü politikasında değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti. Eylül ayında başlayan eylemlerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
İran'ın dini yöneticileri üzerindeki baskıyı artırmak isteyen eylemciler, üç gün sürecek bir grev başlatma ve Çarşamba günü Tahran'da bulunan Azadi (Özgürlük) meydanına yürüme çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin de yine Çarşamba günü Tahran Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya gelmesi bekleniyor.
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