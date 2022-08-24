İran'da İHA tatbikatı başladı
İran Ordu Komutanı, İran'da 150'den fazla İHA'lı tatbikat başladığını söyledi.
İran Ordu Komutanı Amiral Mahmud Musevi, "İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı"nın başladığını söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Musevi, iki gün sürecek tatbikat hakkında bilgi verdi.
Musevi, "İran Ordusu İHA Tatbikatı'nda belirlenmiş hedefler tespit edilecek ve insansız hava araçlarıyla imha edilecek" dedi.
Bir savaş simülasyonu niteliğinde olacak askeri tatbikat alanına elektronik harp sistemlerinin yerleştirildiğini dile getiren Musevi, tatbikata ülke genelinden 150'den fazla İHA'nın katıldığını ifade etti.
İranlı komutan, tatbikatta İHA'ların uçuş sürekliliğinin derecesi, kontrol sistemleri ile savaş kabiliyetlerinin test edileceğini kaydetti.
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