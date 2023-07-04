Yayınlanma: 04.07.2023 - 14:08

Güncelleme: 04.07.2023 - 14:08

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen bu yılki Şanghay İşbirliği Örgütü çevrimiçi zirvesinin ardından kabul edilen bir bildiriye göre İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün tam üyesi oldu.

Belgede, "Üye devletler, İran İslam Cumhuriyeti'nin ŞİÖ'ye tam üye olarak kabul edilmesinin tarihi önemini vurgulamışlardır" denildi.

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, aldıkları bu kararın İran'a "güvenlik, egemenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi için gerekli koşulları" sağlayacağını söyledi.

Reisi, ulusal para birimlerine geçilmesi çağrısında da bulunarak, "Batı dünyasının hegemonyası, doların hegemonyasına katkıda bulundu. Yeni bir ekonomik düzen yaratmak için dünya pratiğinde bu hegemonya aracını ortadan kaldırmak, ülkeler arasındaki anlaşmalarda ulusal para birimlerini kullanmak gerekiyor" dedi.

2001 yılında kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü Rusya, Hindistan, Çin, Kazakistan, İran, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Özbekistan'dan oluşuyor.

Türkiye, 2012'de ŞİÖ'ye "diyalog ortağı" olarak katıldı.



