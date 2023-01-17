İran'da Mahsa Amini protestolarına destek veren yönetmene kırbaç ve hapis cezası

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 21:39

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 21:39

İran’da reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark Daily internet sitesine göre, Devrim Mahkemesi, Müjgan İlanlu’yu "ulusal güvenliğe karşı açık ve gizli faaliyette bulunmaktan 6 yıl, rejim karşıtı propaganda yapmaktan 15 ay, kamu güvenliğini bozmaktan 15 ay, yasa dışı eylemlere teşvik suçundan 15 ay" olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, İlanlu’ya ayrıca 74 kırbaç ve 80 milyon riyal (yaklaşık 3 bin 700 TL) para cezası verdi.

İlanlu'nun 2 yıl boyunca sosyal veya siyasi bir gruba üye olması, sosyal medyada faaliyet yürütmesi ve ülkeden çıkışı yasaklandı. İlanlu’nun kişisel bilgisayarı ve telefonuna da "kamu yararınca" mahkeme tarafından el konuldu.

CEZAEVİ DIŞINDA TEDAVİSİNE İZİN VERİLMEDİ

Bu arada Şark Daily'nin haberinde, bacak kemiği 10 günden uzun süredir kırık olan İlanlu’nun hareket etmekte zorlandığı ve avukatının talebine rağmen dava hakiminin cezaevi dışında tedaviye izin vermediği belirtildi.

İranlı kadın yönetmen Müjgan İlanlu, ülkesinde Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolara sosyal medyada paylaştığı videolarla destek vermişti.

Yayımladığı bir videoda başını örtmediği görülen İlanlu, "Sessiz kalarak içimdeki vicdanın, insanlığın ve onurun son damlasına kadar yok olmasından korkuyorum. Siz korkmuyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

İlanlu, güvenlik güçleri tarafından 17 Ekim 2022'de gözaltına alınmıştı.