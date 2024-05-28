İran'da Meclis Başkanı belli oldu: Muhafazakar siyasetçi yeniden seçildi

Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:53

Güncelleme: 28.05.2024 - 10:53

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, 12'nci dönem 1'inci yıl Meclis Başkanlığına muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Kalibaf, Kum Milletvekili muhafazakar Müçteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Menuçehri Muttaki aday oldu.

Meclisin bugünkü oturumunda düzenlenen oylamada toplamda 287 oyun 198'ini alan Kalibaf yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Başkan yardımcılığı için yapılan oylamada ise Hemedan Milletvekili Hamid Rıza Hacıbabayi 1'inci başkan yardımcısı olurken, Erdebil Milletvekili Ali Nikzad da 2'nci başkan yardımcısı seçildi.

İran'da muhafazakarlar, birinci turu 1 Mart ve ikinci turu 10 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerini ezici çoğunlukla kazanmıştı. Reformistler, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin adaylıklarını reddetmesi nedeniyle seçimlere katılmamıştı.

İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda bir yapılırken, Meclis Başkanlığı seçimleri ise yılda bir gerçekleştiriliyor.

KALİBAF KİMDİR?

1961 Meşhed doğumlu Kalibaf, Tahran Üniversitesi Siyasi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. İran-Irak Savaşı yıllarında Devrim Muhafızları Ordusu'na katılan Kalibaf, Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde siyasi coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Kalibaf, ülkede önemli ihale ve projeleri yürütmek için kurulan Hatemul Enbiya Yapı Karargahı komutanlığına 1994 yılında getirildi.

9 Temmuz 1999'da Tahran Üniversitesi'ndeki reformist öğrencilerin rejim aleyhine düzenledikleri protestoya sert tepki gösteren askerlerin, dönemin Cumhurbaşkanı reformist siyasetçi Muhammed Hatemi'ye tehdit içeren mektubuna imza attı.

Bir dönem İran Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2005-2017 yıllarında Tahran Belediye Başkanlığı makamında bulundu. Ülke lideri Ali Hamaney, Kalibaf'ı 2017 yılında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atadı. Aynı yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Kalibaf, bir diğer muhafazakar aday İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekildi.

Kalibaf, geçen dönem de Meclis Başkanı seçilmiş ve 4 yıl bu görevi sürdürmüştü.