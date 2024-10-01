İran'da okula silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İran'da okula silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:23

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Nikşehr Kaymakamı Mucib Hüseyni olaya ilişkin bilgi verdi.

Hüseyni, "Muhsinin Şeyhan Bent Okulu'nda öğrenciler dışarıda etkinlikteyken, açılan ateş sonucu Bent Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Perviz Kedhudayi, Bent Kent Şurası Başkanı Yusuf Şirani ve 2 asker hayatını kaybetti" dedi.

İranlı yetkili saldırganların kimlikleri hakkında bilgi vermedi. Saldırganların yoldan geçen otomobilden ateş açtığı kaydedildi.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.


Etiketler: #İran #ağır saldırı

İlgili Haberler

Lübnan'dan İsrail'e yönelik peş peşe roket saldırıları: Yaralılar var

Lübnan'dan İsrail'e yönelik peş peşe roket saldırıları: Yaralılar var
Saldırıların ardından Türkiye'ye geliyorlar: İstanbul Havalimanı'nda 'Lübnan' hareketliliği

Saldırıların ardından Türkiye'ye geliyorlar: İstanbul Havalimanı'nda 'Lübnan' hareketliliği
Kuzey Kore’den İsrail’in Lübnan saldırılarına kınama: “Acımasız bir savaş suçu ve ahlaksızlık”

Kuzey Kore’den İsrail’in Lübnan saldırılarına kınama: “Acımasız bir savaş suçu ve ahlaksızlık”
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler