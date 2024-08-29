İran'da ordu tesisinde gaz sızıntısı: Askerler zehirlendi
İran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir atölyede meydana gelen gaz sızıntısında 1 asker öldü, 10 asker de zehirlendi.
İran'ın İsfahan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir atölyede meydana gelen gaz sızıntısında 1 asker öldü, 10 asker de zehirlendi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir atölyede gaz sızıntısı meydana geldiği belirtildi.
Gaz sızıntısı sonucu 1 askerin öldüğü. 10 askerin de zehirlendiği aktarılan haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
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