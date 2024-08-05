Devrim Muhafızlarından İsrail'e rest: Yanlış yaptığını anlayacaktır

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İsrail'in "güçlü bir karşılık görmesi halinde kendi yanlışını anlayabileceğini" söyledi.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:45
Devrim Muhafızlarından İsrail'e rest: Yanlış yaptığını anlayacaktır
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Tesnim Haber Ajansına göre, Selami, başkent Tahran'da "Gazeteciler Günü" münasebetiyle yaptığı konuşmada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı değerlendirdi.

İsrail'in bölgedeki "terör girişimleriyle kendi kuyusunu kazdığını" dile getiren Selami, "İsrail, Heniyye'ye düzenlediği terör eylemiyle ilgili güçlü bir karşılık görürse o zaman yanlış yaptığını anlayacaktır" dedi.

Öte yandan İran parlamentosunda konuşan Bukan Milletvekili Muhammed Kasım Osmani de ülkesinin "İsrail'e vereceği cevabın" sert olması gerektiğinin altını çizdi.

İranlı Milletvekili, "Netanyahu'dan daha aşağısının öldürülmesine razı olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.


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