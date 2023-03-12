İran’da patlama: 5 ölü, 4 yaralı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 12:34

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 12:34

İran’ın Tebriz şehrine bağlı Ebureyhan bölgesindeki bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Tebriz İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Ekber Deşti olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ebureyhan bölgesinde yerel saatle 03.00 sıralarında bir binada patlama meydana geldi. Olayda 5 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri gelen ihbarların ardından olay yerine intikal etti. Patlamada 3 konut tamamen zarar görürken, etraftaki birçok araç da hasar aldı” dedi.

Patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Deşti, “Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından patlamanın sebebini araştırıp bulacağız” ifadelerini kullandı.

