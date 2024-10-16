İran'da patlama: Petrol rafinerisinde yangın meydana geldi

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

İran'da patlama: Petrol rafinerisinde yangın meydana geldi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 08:02

İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinin Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, petrol rafinerisindeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını aktardı.

Seyyidmusevi, olayın ilk belirlemelere göre petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması sonucu çıktığını belirtti.

Öte yandan yangının boyutu nedeniyle ilçedeki itfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kalması üzerine Ahvaz kentinden takviye ekiplerin yangına müdahale için bölgeye gönderildiği kaydedildi.

 


Etiketler: #İran #petrol

İlgili Haberler

ABD basınından Netanyahu iddiası: İran'da hangi noktaları hedef alacak?

ABD basınından Netanyahu iddiası: İran'da hangi noktaları hedef alacak?
'İran'ı rahatsız edeceğiz' diyen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'dan 'U dönüşü'

'İran'ı rahatsız edeceğiz' diyen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'dan 'U dönüşü'
İran'a Trump uyarısı: 'Ciddi sonuçlarla karşı karşıya...'

İran'a Trump uyarısı: 'Ciddi sonuçlarla karşı karşıya...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler