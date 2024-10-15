'İran'ı rahatsız edeceğiz' diyen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'dan 'U dönüşü'

Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:32

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:33

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın Uludağ Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında Türkiye’nin TRT’nin farklı dillerdeki yayınlarıyla küresel iddiasını yaydığını dile getirerek bu yılın sonunda TRT Farsça’yı açacaklarını ve bununla İran’ı rahatsız edeceklerini söylemesi kamuoyunda gündem oldu.

Art ardagelen tepkilerin ardından Sobacı, sözlerinin bağlamından kopartıldığını dile getirerek "Bağlamından koparılan cümle de TRT Farsça'nın kurulmasının ardından bu dilde yaşanacak yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurguyu içermekteydi" dedi.

SONACI NE DEMİŞTİ?

Sobacı, açılışta yaptığı konuşmada şunları dile getirmişti:

“Türkiye, uluslararası sistemin krizlerine neredeyse tek başına meydan okuyan bir devlettir. Bu krizleri uluslararası kamuoyuna duyurmaya gayret eden tek devlettir. O yüzden de daha fazla hedefe konmaktadır. Uluslararası kamuoyuna ise mesajlarımızı uluslararası kanallarımız ulaştırıyor. TRT World ve TRT Arabi başta olmak üzere. Bunların yanına TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Balkan, TRT Afrika, TRT Fransızca, TRT İspanyolca dijital haber platformlarını ekledik. Bu yılın sonunda TRT Farsça geliyor; İran'ı rahatsız etmek durumundayız. İran’ı rahatsız etmek zorundayız. 41 dil ve lehçede yaptığımız web ve radyo yayınlarını dış yayınları, daha kaliteli bir noktaya getirmek durumundayız.”

DOĞU PERİNÇEK: DERHAL GÖREVDEN ALINMALI

Sobacı'nın sözlerine tepki gösteren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı, kurulacak olan TRT Farsça kanalı ile 'İran’ı rahatsız etmek zorundayız' diyerek önüne konulan görevi ilan ediyor. TRT Genel Müdürlüğü makamı, Türkiye’nin gerçek dostlarıyla arasını açma, ilişkilerini dinamitleme, komşulara rahatsızlık verme makamı değildir. TRT Genel Müdürü derhal görevden alınmalıdır" çağrısı yaptı.

İRAN'DAN TEPKİ: TÜRK YETKİLİLERİN KINAMASINI UMUYORUZ

Sobacı'nın açıklamasına İran Radyo Televizyon Kurumu Dünya Servisi’nin başındaki isim olan Ahmed Noroozi de sosyal medya üzerinden tepki göstererek, Türk yetkililerinin de bu sözleri kınaması ve açıklama yapmasını umduklarını ifade etti.

İsrail’in bölgedeki katliamlarını haberleştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Noroozi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'daki günlük katliamlarını bildirmeye odaklanmışken, sağlıksız ve tedbirsiz açıklamalarla dikkatimiz dağılmadan, uygun mütekabil önlemleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz. IRIB olarak Türk yetkililerin bunu haklı olarak kınamasını ve açıklamasını umuyoruz."

SOBACI'DAN YENİ AÇIKLAMA: BAĞLAMINDAN KOPARILDI

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise gelen tepkiler üzerine İran'a yönelik sözlerinden geri adım attı.

Sobacı, “İran'ı rahatsız etmek durumundayız” ifadelerinin bağlamından kopartılarak aktarıldığını savunarak, sözlerinin TRT’nin Farsça yayına başlamasının ardından yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurgu olduğunu söyledi.

Açıklamasında, 9 Ekim'de yaptığı konuşmanın ardından İran'dan gelen tepkiye isim vermeden değinen Sobacı, "TRT'nin Filistin meselesindeki hassasiyeti asla sorgulanamaz" dedi.

Sobacı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaklaşık bir saat süren akademik içerikli ve irticalen yaptığım konuşmanın ‘uluslararası yayıncılıkta rekabet’ bölümünde yer alan bir cümle, öncesi ve sonrası dikkate alınmadan bağlamından koparılarak suni bir çerçevede gündem yapılmıştır.

Söz konusu bölümde TRT'nin uluslararası yayın ağını genişlettiğine İşaret edilerek; son dönemde TRT'nin Almanca ve Rusça'ya ek olarak Afrika, Fransızca, İspanyolca ve Balkan dijital haber platformlarını kurduğu, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bunun TRT'nin en temel sorumluluklarından biri olduğu ve bu alanlarda ciddi bir rekabet içinde bulunduğu vurgulanmıştır.

Bağlamından koparılan cümle de TRT Farsça'nın kurulmasının ardından bu dilde yaşanacak yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurguyu içermekteydi. Çünkü TRT yayın yaptığı tüm dillerde gösterdiği yayıncılık başarılarıyla ses getirmekte ve o dillerdeki uluslararası rakip yayıncıları bu yarış içinde rahatsız etmektedir.

TRT'nin tüm kanallarıyla İran dâhil bölge ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesine katkı sunan yayıncılık çizgisi ortadadır. Bu yayıncılık rekabeti ortamında, TRT Farsça'nın gelişmekte olan Türkiye-İran ilişkilerini medya alanına da yansıtacak bir mecra olacağına inanıyoruz.

Dolayısıyla söz konusu konuşmada Türkiye-İran ilişkileri kastedilmediği gibi, resmî dış politikamız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımızın ve İletişim Başkanlığımızın açıklamalarında temsil edilmektedir. TRT bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu çizgi doğrultusunda yayıncılık faaliyetlerine devam edecektir.

Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı soykırımı dünyaya anlattığı için İsrail'in silahlı ve bombalı saldırılarının hedefi olan, işgalciler tarafından yayınları engellenmeye çalışılan, Gazze'deki soykırıma dair her gün yeni ve ses getiren içerikler üreten TRT'nin Filistin meselesindeki hassasiyeti ise asla sorgulanamaz. TRT olarak insan ve hakikat odaklı yayınlarımızla dünyanın dört bir yanında sesi duyulmayanların sesi olmaya, görmezden gelinenleri görünür kılmaya devam edeceğiz."