İran'da protestolar devam ediyor: Bir yarbay hayatını kaybetti

23 Kasım 2022 Çarşamba, 17:30

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kürdistan eyaletine bağlı Bane kentindeki gösteriler sırasında başından ağır yaralanan Yarbay Turec Erdalan, tedavisi için kaldırıldığı Tahran'daki Veli Asr Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İranlı yarbayın ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletinin Polis Teşkilatı'nda görev yaptığı aktarıldı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), dün yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İranlı yetkililer ise öldürülen kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü ve "gösterilerle ilgisi olmayan olaylar sonucu hayatını kaybedenlerin de uluslararası medyada gösterilerde ölmüş gibi yansıtıldığını" ifade ediyor.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında en az 59 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.